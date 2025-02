I convocati del Lecce per la Fiorentina, nessuna sorpresa: due recuperi e due assenze

vedi letture

In vista della gara di questa sera contro la Fiorentina, il Lecce ha reso noto l'elenco dei convocati. Dopo la rifinitura effettuata dai giallorossi sui campi dell'Affrico accanto allo stadio Franchi, Giampaolo ha confermato quanto detto in conferenza. Recuperati Helgason e Gallo, che in settimana si erano più volte allenati a parte, out invece Pierotti oltre al lungodegente Marchwinski. Di seguito la lista completa:

Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja

Difensori: Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Sala, Tiago Gabriel, Veiga

Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Banda, Burnete, Karlsson, Krstovic, Morente, N'Dri, Rebic.