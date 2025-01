AKPA AKPRO, Non sembra di essere ultimi. Crediamo alla salvezza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Akpa Akpro, centrocampista del Monza, dopo la vittoria con la Fiorentina ha parlato così a Dazn: "Birindelli ha avuto un problema fisico prima della gara e alla fine ho giocato io, quel ruolo l'ho già fatto in Francia e penso di aver fatto una buona partita. Sono contento per la squadra".

Credete molto nella salvezza.

"Ci crediamo molto. Ho firmato qui perché so che possiamo salvarci, ci crediamo tutti. Si vede dall'allenamento e questa vittoria la meritiamo".

Quale ruolo sente più suo.

"Il centrocampista, ma devo dare una mano per la salvezza. Io gioco ovunque per aiutare la squadra. Ho trovato una rosa che crede di salvarsi e si vede in allenamento, non sembra di essere ultimi".