AGNELLI, Rimane in piedi l'idea di una causa in Lega

Non soltanto il j'accuse del presidente Dal Pino verso Inter, Juventus e Milan per il progetto Superlega, ed in generale ai sette ribelli che ne hanno chiesto la sfiducia (tra cui la Fiorentina). Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, quest'oggi nell'assemblea di Lega Serie A sarà al centro del mirino il presidente juventino Andrea Agnelli: individuato dalle altre società come il principale responsabile di un’operazione che ha portato a far fallire una trattativa d 1.7 miliardi di euro (alla quale però si sono opposti sempre anche i viola), resta in piedi l’ipotesi di una causa nei suoi confronti.