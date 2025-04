Social "A por la Fiorentina": lo striscione dei tifosi del Betis per la squadra

In casa Betis cresce l'attesa per un doppio appuntamento storico, la semifinale di Conference League con la Fiorentina. Si tratta della prima semifinale europea nei 118 anni di vita del club andaluso. Dopo la vittoria di ieri sera per 5-1 contro il Real Valladolid (ottavo successo nelle ultime dieci di Liga) la squadra di Manuel Pellegrini si concentra sulla gara d'andata coi viola, in programma al Benito Villamarin il prossimo 1 maggio. Uno stadio che dovrebbe essere tutto esaurito (sono addirittura 42mila gli abbonati stagionali che hanno già riscattato il pass per la semifinale, per un impianto da 55mila spettatori che verrà come sempre riempito fino all'orlo), per una torcida, tra le più calde di Spagna, che ha incoraggiato i propri indoli affiggendo uno striscione nelle scorse ore alla Ciudad Deportiva Luis del Sol, il centro sportivo del Betis: "Continuiamo a far felici i Beticos (tifosi del Betis, ndr). Verso la Fiorentina!". Un manifesto di volontà per tutto l'ambiente: in testa c'è soltanto la sfida alla Fiorentina.