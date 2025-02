"A Firenze meglio dei viola ma gli abbiamo regalato 2 gol", così Thorsby su Fiorentina-Genoa

Il centrocampista del Genoa Morten Thorsby ha rilasciato un'intervista al quotidinao TuttoSport nel corso della quale ha parlato anche della sfida contro la Fiorentina giocata domenica scorsa. Questo l'estratto in cui il giocatore norvegese, analizzando l'andamento della sua squadra in campionato, ha citato la gara del Franchi: "È sempre una battaglia. Fino a che non arriveremo a 40 punti non potremo rilassarci nemmeno un secondo. Però quello che conta è questa sensazione di essere un gruppo in crescita e lo si è visto nelle gare in cui abbiamo fatto bene e vinto ma anche in quelle perse come contro la Fiorentina nell'ultimo turno.

Si può perdere, ma si sono viste un'idea di gioco e la prestazione e questo dà fiducia: stiamo creando di più e difendendo bene. Contro la Fiorentina abbiamo regalato due gol, ma per il resto abbiamo fatto meglio di loro. In questo momento sarà importante anche fuori casa riuscire a fare punti e a vincere".