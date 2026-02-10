Radio FirenzeViola, il palinsesto prosegue: adesso c'è "Garrisca al vento"!

Oggi alle 17:00RFV
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, pronta a tenervi compagnia fino a stasera alle 21.30. Alle 17:00 spazio a “Garrisca al vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti. Successivamente, dalle 19:00 alle 20:45, toccherà a "Calciopiù on air". Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.

