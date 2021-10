ZAZZARONI, Commisso si lagna ma il mandato DV9?

Nel suo editoriale “Finché c’è calcio c’è lagnanza”, in sostanza, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, scrive che si lamentano tutti. Nell’elenco finisce anche la Fiorentina, anzi Commisso: è la terza-quarta volta in meno di due mesi, e punta il dito contro i procuratori. Zazzaroni scrive di provare simpatia per la “Politik” di Commisso ma anche che risulta che la Fiorentina avrebbe “rilasciato dei mandati nel tentativo di cedere l’attaccante con la giusta soddisfazione economica”. La Legge Bosman d’altronde esiste da 26 anni, così come i calciatori parametro zero: deve rivolgersi alle istituzioni, non c’è altra strada, sostiene. Sulle commissioni ritenute eccessive, infine, finché non ci sarà accordo globale tra presidenti e qualcuno le elargirà ai procuratori, le cose non cambieranno.