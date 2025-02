Zaniolo e Fagioli, le nuove armi in più della Fiorentina per dare l'assalto alla Champions

vedi letture

Da Folorunsho a Fagioli, da Ndour a Zaniolo passando anche al difensore Pablo Marì. Questi i nuovi acquisti di gennaio che daranno fisicità, qualità e freschezza alla rosa della Fiorentina. Con questo mercato la sensazione è che i viola abbiano tutto il necessario per lottare fino in fondo per un posto in Champions League. La nuova Fiorentina plasmata ad immagine e somiglianza del suo allenatore dovrà essere, come dice Palladino, camaleontica, ovvero dovrà sapersi adattare alle varie situazioni che la partita richiede.

Due in particolare sono i giocatori che potrebbero tornare utili subito al tecnico campano, Fagioli e Zaniolo. Regista, centrocampista nei due, trequartista, l'ex Juventus, come sottolineato da La Repubblica (Firenze), può svolgere più ruoli in mediana. Starà a Palladino riuscire a rilanciarlo, così come Nicolò Zaniolo. Secondo il tecnico campano l'attaccante massese, così come Kean, ha bisogno di un ambiente che gli faccia sentire tutto il suo affetto. L'ex Atalanta può partire da destra, giocare come trequartista e, all'occorrenza, anche essere schierato come punta centrale. Proprio quest'ultimo caso potrebbe capitare domenica pomeriggio, quando al Franchi arriverà il Como. Senza Kean, squalificato, il ruolo di centravanti sarà svolto da uno tra Zaniolo, Gudmundsson e Beltran.