VLAHOVIC, Sulla scia dei big. Nel mirino JoJo e Gila

Il Corriere dello Sport, stamani, dedica spazio a Dusan Vlahovic, rivelazione dell'annata viola che finora non ha mai segnato all'Atalanta, motivo in più per cercare la rete questa sera. Il quotidiano sottolinea come Cesare Prandelli abbia trasformato l'attaccante serbo, che ha firmato 11 dei suoi 13 centri stagionali proprio col tecnico di Orzinuovi. Uno score già migliore di quello degli ultimi cannonieri della Fiorentina, Chiesa e Benassi, tanto che adesso Vlahovic ha messo nel mirino Simeone e Jovetic, i quali furono in grado di raggiungere quota 14 gol, e poi Kalinic con 15, Mutu con 17 e Gilardino con 19.