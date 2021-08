VLAHOVIC, Sogno proibito dell'Inter: complicatissimo

La Gazzetta dello Sport di oggi rivela come Dusan Vlahovic sia il sogno proibito dell’Inter per sostituire il partente Lukaku. Commisso, si legge, vuole almeno 60 milioni di euro per trattare: pretese non in linea con le possibilità dell’Inter, che però vuole fare almeno un tentativo. Una strada complicatissima ma non impossibile: Vlahovic, indirettamente, avrebbe anche espresso lusinghe per il corteggiamento dei campioni d’Italia. L’alternativa più credibile, e forse pure più raggiungibile però, si chiama Duvan Zapata.