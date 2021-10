VLAHOVIC, Se stasera ci sarà un altro rigore lo tirerà

La Gazzetta dello Sport scrive che Vlahovic, da parte sua, sta cercando di isolarsi e di continuare a dare il meglio. La piccola crisi contro il Cagliari, quando ha deciso di non calciare il rigore, è superata. Se all’Olimpico contro la Lazio ci fosse un altro tiro dal dischetto stavolta Dusan non si tirerebbe indietro. Il suo obiettivo resta quello di chiudere anche questa stagione arrivando in doppia cifra in campionato. E, parallelamente, di continuare a segnare gol pesanti anche con la nazionale serba. Detto questo il centravanti ha garantito a mister Italiano, con il quale ha creato un rapporto speciale fin dal primo giorno di ritiro a Moena, che continuerà a impegnarsi al massimo. E che il suo sogno sarebbe quello di lasciare una Fiorentina in Europa.