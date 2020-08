VLAHOVIC, Più vicino il prestito ma niente addio

L'edizione odierna de La Repubblica (ed. Firenze) stamattina fa il punto della situazione per ciò che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic: come riporta il quotidiano, rispetto a Castrovilli, Milenkovic e Pezzella, il discorso è diverso. Il giovane attaccante ha il contratto fino al 2023, ha chiuso la prima stagione in serie A segnando 6 gol. Ora ha bisogno di trovare continuità, tanto più che la Fiorentina ha in mente di prendere un’altra punta centrale. Per questo motivo gli spazi sarebbero ancora più ristretti per lui e la soluzione ideale a oggi è un prestito. La Fiorentina non vuole minimamente prendere in considerazione l’idea di una cessione e quindi un anno a giocare in una squadra che gli dia questa possibilità è la cosa migliore. Anche perché l’obiettivo viola sarebbe poi quello di riportarlo alla base e lanciarlo in maniera definitiva.