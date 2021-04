VLAHOVIC, Mister 50 mln: rinnovo o cessione

"Vlahovic, l’uomo da 50 milioni rinnovo o cessione decide Rocco". Così scrive l'edizione odierna di Repubblica, sottolineando come la Fiorentina stia valutando il da farsi in merito al proprio giovane attaccante, diventato titolare. Oggi Vlahovic è diventato un uomo mercato molto ambito e il nodo principale è legato al rinnovo, visto che la scadenza è nel giugno 2023. La Fiorentina sta cercando di trovare un accordo prima della fine del campionato per non dover affrontare un’estate bollente con Ronma e Milan pronte all'assalto. Anche la Juventus ci ha fatto un pensiero, così come il Borussia Dortmund che potrebbe salutare Haaland. La società riguardo al rinnovo si sta muovendo, ha fiducia che il giocatore le dia una sorta di priorità, ma la realtà è che però al momento non ci sono stati passi avanti. Serve un deciso e sensibile aumento di ingaggio rispetto al milione attuale, magari con clausola rescissoria. La verità è che oggi il rischio che alla fine della stagione Vlahovic vada via è concreto, nei prossimi giorni a Firenze arriverà anche il presidente Commisso e non è da escludere che la questione venga in parte affrontata.