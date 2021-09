VLAHOVIC, Italiano ora gli chiede anche gli assist

In tanti hanno osservato con curiosità l'inizio di Serie A di Dusan Vlahovic, che non ha però perso il suo incredibile equilibrio nonostante il suo nome sia stato accostato a realtà come Manchester City, Atletico Madrid e Tottenham. Non sarà facile migliorare il numero di gol dello scorso anno, ma il serbo ha iniziato con la voglia di crescere ancora e, grazie al lavoro di Italiano, punta ad arrivare in doppia cifra anche alla voce assist. Il tecnico ex Spezia gli chiede di partecipare di più alla manovra e di ricevere palla nella trequarti per fare da trampolino di lanci per i tagli di Nico Gonzalez e Callejon o per gli inserimenti di Bonavetura e Castrovilli. Dusan sta imparando in fretta per diventare un attaccante totale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.