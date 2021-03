VLAHOVIC, Il rinnovo e la promessa di Commisso

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla ancora di Dusan Vlahovic e della questione legata al suo rinnovo di contratto con la Fiorentina. Come spiega il quotidiano, Commisso ha sempre avuto parole di grande stima per il suo attaccante e non a caso tempo fa disse «Ora che è sbocciato lo vogliono tutti, ma io non lo vendo a nessuno». Quando era diventato già un punto di riferimento per la Fiorentina e per Prandelli, che ha puntato fin da subito sulle sue qualità, ma ancora non aveva mai vissuto una serata come quella di sabato scorso. Lo vogliono un po’ tutti, adesso di più. Compreso il Real Madrid che, secondo Don Balon sta pensando a lui per sostituire Mariano Diaz e Luka Jovic. Starà alla proprietà e alla dirigenza trovare la via giusta per non farsi sfuggire un talento di questo calibro. Il confronto con i grandi giovani talenti dell’attacco europeo, poi, non è casuale. Perché da quando il tecnico viola ha deciso di dare fiducia al suo giovane centravanti, il serbo ha risposto con sempre più continuità e affidabilità.