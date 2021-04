VLAHOVIC BIS, Dirò sempre grazie a Prandelli

L'attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha parlato così a La Repubblica: “Prandelli mi ha dato tutto. Ha creduto in me fin dall'inizio. Lo ringrazierò per sempre. Non avrei mai immaginato che qualcuno potesse fare qualcosa di così grande per me. Tripletta a Benevento? Già dimenticata, si guarda avanti. È il mio trucco, per rimanere con la testa sulle spalle e i piedi sulla terra".