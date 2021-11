VITTORIE, Da due mesi ne mancano due di fila, ma...

Il Corriere Fiorentino nella sua analisi mette in luce la discontinuità dei viola. L’aspetto positivo - scrive - è l’alternanza equa di vittorie e sconfitte: da più di due mesi mancano due successi consecutivi, ma è altrettanto vero il contrario e cioè che solo in un’occasione sono arrivati due ko di fila, contro Napoli e Venezia. Con la Sampdoria insomma la Fiorentina dovrà dimostrare ancora una volta di aver dentro la forza per reagire a una sconfitta che, per ammissione del tecnico, è stata “la più dolorosa”.