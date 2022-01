VIOLA, Sollievo tamponi: tutti negativi. E su Torreira...

Spazio anche ai temi di campo sulle colonne odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega questa mattina il quotidiano, Vincenzo Italiano cerca tranquillità e tanto lavoro sul campo. La Fiorentina ha effettuato anche ieri un giro di tamponi che sono risultati tutti negativi, compreso quello di Cristiano Biraghi, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale al centro tecnico di Coverciano e che è stato colpito da una semplice influenza. Per questo resterà a casa, a riposo, ad aspettare che la febbre scenda per poi essere subito pronto a tornare ad allenarsi al centro sportivo. Oltre al terzino sinistro sono assenti in questi giorni i calciatori sudamericani convocati nelle rispettive rappresentative, a cominciare da Nico Gonzalez. Con la Nazionale argentina è stato chiamato anche Martinez Quarta, mentre Pulgar è impegnato con il Cile. Da ricordare che Lucas Torreira è attualmente bloccato in Uruguay, positivo al Covid19, nella speranza di negarivizzarsi al più presto e tornare in Italia. Nessuna novità si registra al momento per altri due calciatori che erano risultati positivi ai tamponi quasi una settimana fa, prima della trasferta di Cagliari, e di cui la società viola non ha diramato i nomi.