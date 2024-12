VIOLA, Rivoluzione sulla trequarti. Gud ok, Beltran no

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nella sconfitta di Bologna contro la formazione di Vincenzo Italiano, la nota positiva riguarda il ritorno in campo e la prestazione di Albert Gudmundsson. L'islandese è rientrato bene, ha gestito in maniera pulita i palloni toccati sulla trequarti e ha provato ad inerirsi nelle maglie della difesa felsinea in un paio di occasioni. Una poteva portare anche al rigore poi non concesso da Fabbri. La nota stonata del suo rientro sta nelle difficoltà tattiche di farlo coesistere con gli altri componenti del reparto offensivo, soprattutto Beltran.

L'argentino spostato a sinistra, nel ruolo di Bove, è apparso, oltre che fisicamente in difficoltà come del resto tutta la squadra, smarrito nella nuova posizione. Paradossalmente il ritorno di Gudmundsson potrebbe portare dei problemi a Palladino. Il suo ricollocamento nell'undici titolare, come riportato da La Nazione, porterà al sacrificio di almeno uno tra Colpani, Beltran e Sottil, con una rivoluzione di quella trequarti che aveva portato tante vittorie alla Fiorentina.