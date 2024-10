VIOLA, Parigi, Londra e Spagna. Le mini vacanze dei gigliati

FirenzeViola.it

In attesa della ripresa degli allenamenti al Viola Park, in programma martedì mattina, i calciatori della Fiorentina, che stanno godendo di alcuni giorni di riposo concessi loro da Raffaele Palladino, hanno approfittato di questo periodo per prendersi una mini vacanza. In due, Sottil e Beltran, come meta hanno scelto Londra. Il figlio d'arte è partito con il fratello Edoardo, mentre l'argentino è in compagnia della fidanzata Guillermina. Il nuovo difensore gigliato Matias Moreno invece ha deciso di passare questi giorni a Disneyland con la moglie Agostina. Mete spagnole invece per Martinez Quarta, che si è recato in Andalusia e più nello specifico a Granada, e per Albert Gudmundssom che invece è andato ad Ibiza.

Addirittura intercontinentale il viaggio di Christensen che con la compagna ha selto di passare questi giorni a New York. Soggiorni italiani invece per Colpani e Parisi. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.