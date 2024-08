VIOLA, Palladino contro il Venezia cerca la prima vittoria

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

La Fiorentina, scrive questa mattina Il Corriere Fiorentino, non può permettersi di sbagliare il match di questa sera contro il Venezia. Dopo il doppio pareggio, contro il Parma in campionato e contro la Puskas Akademia in Conference, la formazione di Palladino ha bisogno di conquistare la prima vittoria stagionale. Un altro passo falso, considerando anche la cessione dolorosa di Nico Gonzalez alla Juventus, rischierebbe di caricare troppo di tensione e preoccupazione l'intero ambiente. Palladino ne è consapevole e infatti nel pregara si è soffermato soprattutto sull'aspetto mentale dei suoi calciatori, ponendo l'accento sull'atteggiamento che non può essere quello visto nel primo tempo giovedì sera al Franchi.

Così contro il Venezia la Fiorentina dovrebbe scendere in campo con Quarta, Ranieri e Comuzzo in difesa (scelte obbligate vista l'assenza di Pongracic causa squalifica), Amrabat e Mandragora, favorito su Richardson a centrocampo e Dodo e Biraghi sulle corsie esterne. Davanti, dietro a Kean, lodato in conferenza da Palladino, il tecnico campano potrebbe scegliere Sottil e Kouame, dando così un turno di riposo a Colpani.