VIOLA, Ora un tour de force fino al mondiale

Dall’Inter al Milan, in meno di un mese. Sette sfide, due di Conference e cinque di campionato raccontano il dopo Lecce della Fiorentina. Un tour de force, l’ennesimo, che promette ricalcoli preziosi per la classifica e va ad accendere i riflettori sul prossimo mercato di gennaio. Sarà, insomma nel corso dei prossimi due mesi (novembre e dicembre) che in casa Fiorentina si prenderanno le decisioni in base alle quali si muoverà la prossima campagna acquisti e cessioni e le sette partite in calendario prima dello stop rappresenteranno sicuramente la base per quanto Barone e Pradè faranno a gennaio. Punto primo: la Conference. In programma ci sono la gara con i turchi che guidano il gironcino (a Firenze) e la trasferta in Lettonia a casa del Riga. La Fiorentina ha fatto un passo enorme verso la qualificazione e proprio l’andare avanti (o meno) in Europa rappresenterà una chiave fondamentale per definire o ristabilire l’ampiezza della rosa di Italiano. Quindi il campionato. Fra la sfida con le milanesi (Inter a Firenze e Milan a San Siro) ci sono in mezzo tre turni abbordabili: Spezia e Samp in trasferta e Salernitana al ‘Franchi’. Ed è qui, proprio in queste partite che la squadra viola dovrà raddrizzare del tutto la sua stagione. Poi, appunto, la parola passerà al mercato. La Nazione.