VIOLA, Odriozola e Bonaventura ci provano: il punto

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha beneficiato di 24 ore di riposo, ma non tutti i giocatori viola sono rimasti a casa. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Odriozola, Bonaventura e Nastasic hanno continuato il loro percorso al centro sportivo per il rientro in squadra. E, seppure mister Italiano vorrebbe recuperarli già per il Venezia, la sensazione è che prevarrà la cautela considerando la gara contro la Juventus del 20 aprile. Tornerà invece Torreira, di rientro dalla squalifica.