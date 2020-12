VIOLA, Notte d'altri tempi anche a Campo di Marte

È stata una notte d'altri tempi per la Fiorentina, che a Torino ha espugnato l'Allianz Stadium quando sembrava impossibile. Il Corriere dello Sport - Stadio parla anche della festa dei giocatori con i tifosi alla stazione di Campo di Marte, alle 2.30 di notte (QUI le immagini di FirenzeViola.it). Applausi, cori, gesti d'affetto e riconoscenza rivolti soprattutto a Prandelli. Non poteva mancare l'immancabile 'Chi non salta bianconero è' che ha visto Dragowski tra i primi a partecipare. Agli sfottò si è aggiunto anche il sindaco Dario Nardella, che ha descritto la vittoria come 'Davide contro Golia'.