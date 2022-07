VIOLA, La mini-big che si affida ai giovani del futuro

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, i nuovi acquisti viola, Jovic in testa, fanno sognare il popolo gigliato non senza ragioni. La società ha lavorato bene sul mercato coprendo al meglio le uscite. E mentre le big si sono affidate, per il momento, a campioni stagionati, la mini big Fiorentina ha pensato anche al futuro. Jovic ha 24 anni e Dodò 23: il primo è un colpo e una scommessa. Al Real, per varie ragioni, si è un po’ perso e lui a Firenze spera di tornare quello della grandissima stagione all’Eintracht Francoforte nel 2019. Il talento non si discute e la Fiorentina, dove il connazionale Vlahovic è esploso, può essere l’ideale trampolino di rilancio. Dodò è già una certezza, allo Shakthar è stato un titolare inamovibile. Non a caso i viola hanno dovuto sborsare 14,5 milioni più 3 di bonus per averlo.