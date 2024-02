VIOLA, La formula di Italiano contro la crisi

FirenzeViola.it

Sulle sue colonne odierne la Gazzetta dello Sport si sofferma sulle scelte di Vincenzo Italiano in vista della sfida di domani contro il Frosinone. I viola hanno bisogno di trovare la prima vittoria del 2024 e per farlo il tecnico siciliano dovrà riuscire a mettere in campo una formazione capace di rispondere a quattro caratteristiche: qualità, concretezza, cattiveria e furore. La prima ovviamente non la può che portare Nico Gonzalez. La Fiorentina ha bisogno di ritrovare il miglior Nico. L'argentino sta riacquistando la condizione giusta per tornare ad essere decisivo. Domani ci sarà anche se non è dato sapersi se dall'inizio o a gara in corso.

La concretezza invece risponde al nome di Lucas Beltran. Il Vichingo sta crescendo e, dopo un periodo di adattamento alla Serie A, nelle ultime otto gare di campionato ha segnato cinque reti. Può essere lui domani, sulla trequarti o da prima punta, a far ritrovare la necessaria concretezza. La cattiveria invece risponde al nome di Cristiano Biraghi. Il capitano viola, con le sue parole dopo la gara di Lecce, ha cercato di scuotere l'ambiente. La sua grinta è un fattore decisivo per il tecnico ed è un punto di riferimento per la società. Infine il Gallo Belotti rappresenta il furore. Il suo entusiasmo e la sua voglia in allenamento sono stati sottolineati anche da Vincenzo Italiano. Domani dovrebbe partire dal primo per, dopo la traversa di Lecce, provare a segnare il suo primo gol in maglia viola.