VIOLA, In testa per possesso palla: oltre 32' a partita

La Repubblica Firenze si sofferma sul possesso palla della Fiorentina. Nonostante l’aumento dei gol incassati, infatti, il paradosso è che i viola sono in testa per media del possesso: oltre 32’ a gara in cui il pallone lo gestiscono i viola, sottraendolo dunque dai piedi degli avversari. Ma non conta la quantità del possesso, quanto la qualità. Perché anche contro l’Inter il dato è lampante: i nerazzurri hanno giocato il pallone per l’ 85% nella propria metà campo, riuscendo però a gestire in maniera pressoché perfetta le ripartenze e le imbucate nella metà campo dei viola.