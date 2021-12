VIOLA, Due dubbi di squadra: adesso Maleh preme

Spazio ai temi di campo relativi al lavoro della Fiorentina in vista della gara di domani pomeriggio contro la Salernitana sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il quotidiano, l'avvicinamento alla sfida contro i granata (curiosità: l'Arcivescovo della città campana, Monsignor Andrea Bellandi, è fiorentino e tifoso viola) si fa sempre più pressante: dal campo non arrivano però ottime notizie, visto che lavorano sempre a parte Castrovilli, Dragowski e Nastasic. A livello di formazione c'è almeno un dubbio a centrocampo (Maleh o Duncan), mentre in attacco è sfida a tre Saponara-Callejon-Sottil per un posto.