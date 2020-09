VIOLA, Contro la Lucchese sarà 3-5-2: Ribery...

Importanti novità per la Fiorentina nella preparazione alla nuova stagione. Domenica andrà in scena l'amichevole contro la Lucchese che vedrà Iachini testare la squadra in vista dell'inizio del campionato. Il tecnico, come riporta La Nazione, si sta affidando al 3-5-2 con alcune varianti che dipendono essenzialmente dalla posizione di Ribery, libero di scegliersi in campo fra le linee dove stare per cercare di incidere maggiormente sulla gara.