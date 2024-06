VIOLA, Che crescita Kayo. Sale anche il valore di Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino analizza, basandosi sui dati pubblicati dal portale Transfermarkt.it, come non sia variato, o comunque di poco, il valore totale di mercato della rosa della Fiorentina. Un cambiamento minimo, pari ad un +3,5%, legato in modo particolare alla crescita esponenziale di Michael Kayode. Il quotidiano poi analizza le variazioni ruolo per ruolo. Partendo dalla porta, dove Terracciano è cresciuto del 25%(da 2 a 2,5 milioni), Martinelli ha aumentato il proprio valore di cinque volte, Vannucchi è passato da 150 a 400 mila Euro di stima e Christensen è valutato 3 milioni.

In difesa la crescita più importante è stata ovviamente quella di Michael Kayode. Il giovane azzurro è passato da 0,8 a 25 milioni di valore. Scendono i due senatori Milenkovic e Biraghi, oltre, a causa del lungo infortunio, a Dodo. Stagnante la valutazione di Parisi, mentre sono cresciuti i valori di Quarta(da 10 a 15 milioni) e di Ranieri(da 2,5 a 8).

Tra rientri da i prestiti e contratti in scadenza, risulta in negativo il saldo del centrocampo. L'unico ad avere valori in positivo è Bonaventura che, nonostante l'età, è passato da 2,5 a 3 milioni. In calo le valutazioni di Amrabat(da 30 a 22) e di Barak(da 10 a 4,5), mentre è positiva la crescita di tutti i calciatori prestati in Serie B, ovvero Bianco, Amatucci e Favasuli.

Infine situazione piuttosto stagnante nel reparto offensivo. Nico è salito di 5 milioni arrivando a 35, valore più alto della rosa, come è in positivo il saldo di Beltran. Negativo il segno per tutti gli altri, da Kouame a Sottil, da Ikoné a Nzola.