VIOLA, Calcio bellissimo per 30': segnali per Italiano

Alla Fiorentina non sono bastati 30 minuti di grande prestazione per infliggere ad Inzaghi la prima sconfitta in A da allenatore dell'Inter. L'inizio gara ha visto i viola, come riporta il Corriere dello Sport, giocare un calcio a ritmi pazzeschi ed anche bellissimo con costruzione rapida dal basso, coinvolgimento dei terzini, palla a terra, inserimenti studiati a tavolino, ma anche cambi di gioco e servizi per le sponde di Vlahovic. I nerazzurri erano al tappeto senza sapere da che parte arrivassero i pugni perché la Fiorentina era più veloce, più tonica, più precisa e non ha quasi fatto vedere la sfera agli avversari. Nei secondi 45 minuti lo spartito è cambiato, l'Inter ha preso il pallino del gioco e, come le grandi squadre, in poco tempo ha girato il match a suo favore. I segnali però per Italiano sono più che positivi e i viola devono continuare così.