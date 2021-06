VIOLA, Alleati in Toscana per scoprire baby talenti

Una Fiorentina made in Florence. Al massimo made in Tuscany. L’obiettivo di un settore giovanile fortemente localizzato era una delle prime missioni della rivoluzione Commisso e dopo due anni di presidenza si iniziano a registrare tangibili riscontri.Non affrontando il tema dei risultati in campo delle squadre, ma del legame con il territorio, soprattutto per quel che riguarda la scuola calcio e l’attività di base, la Fiorentina ha svoltato clamorosamente negli ultimi anni. Lo dicono i numeri. Nelle ultime stagioni dei Della Valle in tutta la provincia di Firenze vi erano solo due squadre affiliate alle Fiorentina: l’Isolotto e la Lastrigiana. Adesso le società in Toscana sono triplicate. In totale sulle quarantasei affiliate trentanove sono società della regione e addirittura dodici fiorentine.