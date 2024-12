VALENTINI, Contratto e ingaggio del nuovo acquisto viola

La Fiorentina è pronta a rinforzare la propria difesa con l'arrivo di Nicolas Valentini, classe 2001, dal Boca Juniors. Il difensore diventerà ufficialmente un giocatore viola nei primi giorni della prossima settimana, dopo essere stato bloccato a parametro zero lo scorso giugno. Valentini siglerà un contratto di quattro anni e mezzo, valido fino a giugno 2029, con un ingaggio di circa un milione di euro netti a stagione.

Nonostante un tentativo della Fiorentina di anticipare l'arrivo offrendo al Boca 2,5 milioni di euro, la proposta è stata rifiutata, con il club argentino che ha chiesto almeno 5 milioni e una percentuale sulla futura rivendita. Rimasto in Sudamerica, Valentini è stato escluso sia dal club che dalla Nazionale argentina, ma la Fiorentina ha inviato un preparatore atletico per aiutarlo a mantenere la forma. Ora il giocatore è pronto a unirsi ai nuovi compagni e a mettersi a disposizione al più presto, come riportato dal Corriere dello Sport.