V. PARK, Ritiro da inizio luglio. Amichevoli aperte ai tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche Raffaele Palladino, come Vincenzo Italiano, è un tecnico maniacale. Lo scrive il Corriere Fiorentino, raccontando che il neo allenatore della Fiorentina è rimasto in città fino a venerdì, ha visitato le varie aree del Viola Park, ovviamente, e ha già parlato con diversi dipendenti. Interessandosi chiaramente alle questioni organizzative. Il ritiro, tanto per cominciare, che sarà svolto interamente al Viola Park e che dovrebbe partire nei primi dieci giorni di luglio - si legge -.

C'è poi il capitolo amichevoli: come raccontato da FV, la maggior parte saranno aperte al pubblico (la Fiorentina vuol coinvolgere il più possibile i propri tifosi) e l’intenzione è quella di spostarsi il meno possibile. Nessuna tourneè, tanto per intendersi, anche se non mancheranno trasferte toccata e fuga per disputare match più impegnativi e magari contro formazioni di livello europeo.