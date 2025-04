Una trasferta d'altri tempi: Repubblica esalta l'esodo dei tifosi viola a San Siro

Anche sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla dell'esodo viola che riguarderà i tifosi della Fiorentina in vista della trasferta di San Siro contro il Milan.

Sono oltre 2.500 i sostenitori gigliati attesi al Meazza. A San Siro sabato dunque si registreranno dati da calcio di una volta e record per la stagione attuale: se infatti così tanti tifosi fuori casa si erano mossi solo per partite comode e vicine - come Empoli o Bologna - l’esodo a Milano certifica una Fiorentina che sta convincendo sempre più. Certo, a incidere sulla scelta anche il tempo - più mite- e l’orario - il sabato sera in notturna permette un ritorno fattibile a Firenze con poi la domenica seguente - ma la convinzione che la squadra debba essere accompagnata nel momento decisivo della stagione