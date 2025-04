Un giovedì con vista semifinale. Corriere Fiorentino titola: "Col Celje passaggio obbligato"

vedi letture

Un giovedì con vista semifinale, con l’obiettivo di tornare tra le migliori quattro della Conference per il terzo anno consecutivo, si legge sul Corriere Fiorentino. Forte del 2-1 in Slovenia, la squadra di Palladino cercherà di ribadire il vantaggio acquisito nel primo round, senza sottovalutare un avversario che, nonostante il gap tecnico e tattico, ha creato non pochi grattacapi nei primi 90 minuti del confronto. In caso di passaggio del turno, la Fiorentina verrà subito a conoscenza della sua avversaria, dato che alle 18.45 si disputerà anche il ritorno tra Jagellonia e Betis, con gli spagnoli vittoriosi in casa 2-0 nella gara d’andata.

Palladino dovrà fare i conti con numerose assenze e diverse scelte obbligate: Colpani ancora out, gli squalificati Dodò, Moreno e Zaniolo, e i fuori lista UEFA Pablo Marì e Ndour completano un elenco di indisponibili particolarmente gremito. Una novità (positiva), però, c’è: il rientro di Gosens, nuovamente reclutabile dopo aver saltato quattro gare per un problema al ginocchio. Davanti a De Gea si rivedrà tra i titolari Comuzzo, con Pongracic e Ranieri a completare la linea a 3. A centrocampo, con Folorunsho chiamato a fare le veci di Dodò a destra e Parisi a occupare la corsia opposta, Cataldi troverà ai suoi lati Adli e Richardson (in vantaggio su Fagioli e Mandragora).