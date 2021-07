UDINESE, Per l'attacco contatti con Kouamè

Una punta, una mezzala e un difensore. Sono i profili su cui si sta concentrando il mercato dell’Udinese. E’ questo quel qualcosa che ancora manca in rosa, come ha ribadito nei giorni scorsi il patron Giampaolo Pozzo nel ritiro austriaco di Sankt Veit. I nomi sentiti negli ultimi giorni sono quelli di Christian Kouame della Fiorentina e Sam Lammers. Rappresentano entrambi delle opzioni credibili, inseriti in una rosa che mette con 4-5 profili, ma nessuno dei due è la prima scelta o la seconda.