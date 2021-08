TUTTOSPORT, Si attende l'ultimo assalto a Orsolini

Tuttosport, stamani in edicola, si interroga su quali saranno le mosse della Fiorentina in questo ultimo giorno di mercato. Ora occorrerà capire come si comporterà il club viola dal momento che Junior Messias è sfumato. È possibile che, come accaduto in passato, i dirigenti gigliati si buttino su un obiettivo. In primis Riccardo Orsolini del Bologna, per far sì che quello di Odriozola non sia l'ultimo acquisto della sessione.