TUTTOSPORT, Milan monitora Milenkovic e Chiesa

Stando a quanto si legge nell'edizione di oggi di Tuttosport, il Milan starebbe lavorando ad un doppio innesto dalla Fiorentina. Il primo sarebbe in difesa, quello di Nikola Milenkovic: stando al quotidiano in essere i rossoneri cercheranno di sfruttare i canali viola - i due club ad esempio sono coinvolti nella questione della clausola di Rebic - e l'intermediazione di Ramadani per chiudere l'affare in cui potrebbe rientrare anche Lucas Paqueta. In più c'è l'obiettivo Federico Chiesa, che sarebbe quell'esterno in grado di coprire entrambe le fasce che il Milan va cercando.