TUTTOSPORT, Juventus alla finestra per Milenkovic

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sulle mire di mercato della Juventus. Tra i giocatori nella lista di Fabio Paratici ci sarebbe anche Nikola Milenkovic, di cui negli ultimi giorni si sta discutendo riguardo al rinnovo o meno del contratto con la Fiorentina. La firma del serbo con i viola è valida fino al 2022, un periodo di tempo non proprio lontano. Il rinnovo, scrive il quotidiano, non sembra essere una priorità, quindi nel caso in cui questo non arrivasse, il patron viola Rocco Commisso sarebbe costretto a vendere il giocatore per evitare di perderlo a zero. I bianconeri potrebbero provarci, visti i rapporti stretti negli ultimi giorni di mercato per l'affare Chiesa.