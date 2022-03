TUTTOSPORT, Calcio diabolico nell'Inferno dantesco

“Il calcio l’ha inventato il diavolo”, è una delle citazioni predilette di Massimiliano Allegri, ricorda Tuttosport di oggi. Anche se non deve essere quello dell’Inferno dantesco, evocato ieri dalla Curva Fiesole per apostrofare un Vlahovic bersagliato dal primo all’ultimo minuto ma capace comunque di un gesto di umanità nel finale per consolare Venuti, disperato. Non ha fatto molto altro il bomber serbo in Fiorentina-Juventus di ieri sera, scrive il quotidiano. All'interno di uno stadio incandescente, i viola scatenano l’inferno ma la Juve è ignifuga e dopo aver retto il colpo, trova una carambola demoniaca con cui il pallone finisce in rete e consegna uno 0-1 pesantissimo ai bianconeri.