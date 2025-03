Tutto esaurito e coreografia, l'urlo del Franchi per Fiorentina-Juventus

vedi letture

Dalle pale e i secchi utilizzati per aiutare le persone colpite duramente dall'alluvione che i questi ultimi giorni ha colpito la provincia di Firenze alle gradinate dello stadio Artemio Franchi. La Curva Fiesole non solo sarà presente oggi pomeriggio in Curva Ferrovia per Fiorentina-Juventus, ma ha preparato anche una coreografia per dare la giusta carica alla formazione di Palladino. Una carica che i viola sentiranno durante tutto l'arco del match perché il Franchi sarà tutto esaurito. Un sold-out che in tempi di restyling significa poco più di 22mila posti (il record stagionale è di 22.495 contro il Verona).

Curiosamente anche l'anno scorso nei giorni precedenti alla sfida contro i bianconeri Firenze e i comuni limitrofi furono colpiti da pesanti temporali e maltempo. In quell'occasione la decisione di giocare fece storcere il naso a molti, tanto che i gruppi organizzati decisero di disertare lo stadio. Questa volta, con l'allerta calata da rossa ad arancione già da ieri, la Sindaca Sara Funaro ha spiegato come non ci fossero motivi per rimandare la gara e la Curva Fiesole ci sarà. Chi sarà assente invece è il settore più caldo del tifo juventino per protesta contro la formazione di Thiago Motta.