TURNOVER, Dal Como all'Inter, passando per il Pafos. Ecco i cambi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Palladino sta pensando a come gestire le energie in vista delle prossime partite, considerando il lungo periodo e non solo il singolo match. La sfida con il Pafos in Conference League dopo il passo falso contro l'Apoel Nicosia è cruciale per non complicare la classifica della competizione europea, una rotazione massiccia sembra quindi improbabile nonostante ci sia il match contro l'Inter già alle porte.

Come sottolinea La Nazione, Gosens e Dodo, reduci da impegni con le rispettive nazionali, potrebbero riposare gia col Como, mentre in mezzo al campo Bove e Cataldi non dovrebbero giocare insieme. In attacco, Kean è una certezza, mentre Gudmundsson potrebbe tornare a essere protagonista in coppa.