Tra Celje e Parma, Fiorentina chiamata alla prova di maturità: il calendario

vedi letture

Servirà l'ultimo step per capire di che pasta è fatta questa Fiorentina. Lo scrive la Repubblica - edizione Firenze -. La Viola è a un passo dalla maturità, con l’Europa nel mirino. Dopo un ciclo intenso contro Napoli, Juventus, Atalanta e Milan, ha raccolto sette punti e molte certezze: gioco brillante, compattezza, entusiasmo e concretezza. I singoli stanno brillando: Kean in gran forma, Gudmundsson tornato ai suoi livelli, Fagioli libero di creare, Dodo in crescita e De Gea sempre decisivo.

Giovedì i viola tornano in Conference League contro il Celje (andata in Slovenia). L’obiettivo è centrare un trofeo che è sfuggito nelle precedenti due edizioni. Una vittoria in finale a Breslavia significherebbe Europa League. Ma anche il campionato rimane corsia principale per l'Europa League, scrive Repubblica. In arrivo due sfide chiave contro Roma e Bologna, intervallate da cinque gare contro squadre di bassa classifica, spesso indigeste per la Fiorentina. Finora, i viola si sono esaltati con le grandi, ma hanno faticato contro formazioni più chiuse. Ora, con Parma, Cagliari ed Empoli all’orizzonte, arriva la prova di maturità.. La strada è tracciata: serve solo continuità e la giusta mentalità per fare il salto definitivo.