TOTOFORMAZIONE, Un dubbio: dove giocherà Jack?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono passati 357 giorni da quel 7 gennaio di Praga in cui i sogni di una città intera si infransero nel contropiede di Bowen che al 90’ che regalò la coppa al West Ham. 357 giorni in cui tifosi, giocatori, allenatore e tutta la Fiorentina si sono leccati le ferite, asciugati le lacrime dal volto e si sono rialzati, rimboccandosi le maniche per provare ad avere una nuova opportunità. Per tentare di trionfare, dopo aver fallito. Per finire una storia lasciata in sospeso. 357 che ci hanno portati a viaggiare di nuovo in lungo e in largo per l’Europa: dall’Austria al Belgio, passando per l’Ungheria, la Serbia, la Repubblica Ceca. Adesso c’è la Grecia. Adesso c’è Atene. In un’attesa che sta finalmente per volgere al termine, perché questa sera, alle ore 21:00, la Fiorentina scenderà sul campo dell’OPAP Arena per affrontare l’Olympiacos. In palio un trofeo internazionale che sulle sponde dell’Arno manca dal lontano 1963 e che vorrebbe dire accesso alla prossima Europa League. Nella giornata di oggi vi abbiamo raccontato dell’allenamento che la squadra ha effettuato in territorio ellenico, che è servito a Vincenzo Italiano per sciogliersi le ultime riserve, qualora ne avesse avute ancora qualcuna.

VIOLA, UN UNICO GRANDE DUBBIO - In porta ci sarà ovviamente Pietro Terracciano, sul cui guantone destro c’è ancora stampato il segno della palla calciata da Vanaken che ha permesso ai viola di essere qui oggi. La difesa è composta da Dodò e capitan Biraghi sulle corsie esterne e da Nikola Milenkovic al centro. Qualche dubbio su chi sarà il compagno di reparto del serbo ma alla fine il tecnico gigliato dovrebbe schierare Martinez Quarta. Il grande dubbio di serata riguarda però il centrocampo, in particolare la posizione di Bonaventura. Secondo la maggior parte dei quotidiani, Jack dovrebbe agire da trequartista con Arthur e Mandragora in mediana, altrimenti Italiano potrebbe affidarsi al "doppio play" e utilizzare Beltran davanti a loro. Per il resto, pochi dubbi su Nico Gonzalez a destra e Christian Kouamé a sinistra. La punta è l’altro dubbio di formazione: Nzola è in crescita e la gestione dell’angolano a Cagliari ha lasciato presagire qualche dubbio. Tuttavia a spuntarla dovrebbe comunque essere Belotti, con l’ex Spezia pronto a dare il proprio contributo a partita in corso con la sua imponente fisicità.

Queste le probabili formazioni per i vari quotidiani nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

Il Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Belotti.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Belotti.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Belotti.

Il Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Belotti.

La Repubblica (Firenze) (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Belotti.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Belotti.