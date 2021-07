TORRICELLI, Chiesa? Sarà uomo di punta Juve e Italia

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex difensore di Fiorentina e Juventus Moreno Torricelli ha parlato di Federico Chiesa: "Sarà l’uomo di punta della Juventus e della Nazionale nel futuro. E’ fortissimo ed è cresciuto tanto, ma soprattutto ha ancora grandi margini di miglioramento. Io lo conosco bene, fin da quando era un bimbetto e andava a scuola con mio figlio a Firenze. Suo papà cosa dice? Ne ho parlato con Enrico, con il quale eravamo compagni alla Fiorentina. E lui mi dice che Federico vive di pane e calcio. Non pensa ad altro, è sempre molto concentrato. E si vede: nelle partite che contano lui c’è sempre. Anche se non fa gol, ma quest’anno spesso ha segnato nelle partite importanti, non fa mancare la sua presenza. E’ sempre mentalizzato sulla partita".