TORINO, Portiere finora mai chiamato in causa

Il debutto di Vanja Milinkovic-Savic con Ivan Juric c'è stato, ma è come se non lo fosse. Secondo quanto riportato La Stampa, il portiere del Torino non è mai stato chiamato in causa durante le sfide contro Cremonese e Atalanta, segnale positivo per la retroguardia granata. Per l'estremo difensore serbo la partita contro la Fiorentina può essere un crash test per capire a che punto è dopo qualche incertezza di troppo nel precampionato, ma troverà davanti un attaccante importante come Dusan Vlahovic, molto amico dei Milinkovic-Savic.