TORINO, Cercasi difensore. Piace anche Martinez Quarta

Dalle pagine di oggi de La Stampa, oltre all'interesse per Lucas Beltran, si parla di un Torino anche sulle tracce di Lucas Martinez Quarta. La squadra di Vanoli infatti necessita di rinforzi anche nel pacchetto arretrato, e il difensore della Fiorentina sta attraversando una stagione con scarso minutaggio, chiuso dalla crescita della coppia Comuzzo-Ranieri.

I granata inseguono l'argentino da tempo e continuano a farlo in vista di gennaio, anche sei ai nostri taccuini lo stesso agente dell'ex River smentiva le voci in questione: "Torino? Non so niente di tutto ciò. Sono rumors, solo rumors".