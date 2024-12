LA STAMPA, Toro su Beltran, ma Viola apre solo al prestito

FirenzeViola.it

Il Torino sulle tracce di Lucas Beltran. La notizia rimbalza direttamente dal capoluogo piemontese, rilanciata dalle pagine odierne de La Stampa. Come riporta il quotidiano, alla squadra di Vanoli servono rifornimenti offensivi e le caratteristiche del Vikingo, abile coi piedi e forte nelle gambe, farebbero comodo alla causa granata. Il club di Cairo - scrive il giornale - segue l'argentino con discrezione e da tempo, ma per ora non ha fatto mosse concrete. È una bella idea, ma anche difficile. La Fiorentina ci punta ancora molto e sul conto dell'ex River - si legge - è disposta ad aprire solo ad un'ipotesi di prestito.