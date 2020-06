TONALI, In pole nella lista dei sogni. Sennò Paquetá

L'edizione di oggi de La Nazione fa il punto di mercato sul centrocampo della Fiorentina, riferendosi in particolare a Sandro Tonali, talento di quel Brescia che lunedì prossimo sarà la prima avversaria dei viola alla ripartenza. I gigliati sono da diverso tempo sulle sue tracce, e non intendono mollare neanche a fronte degli interessamenti di Inter e Juventus, che ad oggi sembrano in posizione migliore. L'alternativa, si legge, sarebbe il milanista Lucas Paqueta, anche se pure quest'opzione non sembra facilissima da percorrere, specie in virtù dell'elevata valutazione (30 milioni) che ne fa il Milan.